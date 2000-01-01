Просёлков Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Просёлков Симон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Просёлков Сергей
Мать ребёнка: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1738
Сын: Просёлков Мартин
Мать ребёнка: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Пикалова Устинья
Мать ребёнка: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дворенкова? Василиса
Мать ребёнка: Просёлкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Просёлкова ?
Смерть
1765