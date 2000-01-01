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Просёлков Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Просёлков Симон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Просёлков Сергей

Мать ребёнка: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1738

Сын: Просёлков Мартин

Мать ребёнка: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Пикалова Устинья

Мать ребёнка: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дворенкова? Василиса

Мать ребёнка: Просёлкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просёлкова ?

Смерть
1765
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