Просёлков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Просёлков Евдоким
Мать: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Просёлков Павел
Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Просёлков Данил
Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно