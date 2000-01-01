Просёлков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Просёлков Евдоким

Мать: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1770

Сын: Просёлков Павел

Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Просёлков Данил

Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Просёлкова Устинья Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просёлкова Устинья Федотовна

Смерть
Неизвестно
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