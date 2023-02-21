Просёлкова Устинья Федотовна
Место рожденияМолевка, Богородицкий уезд
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Молевка, Богородицкий уезд
Рождение ребёнка
1770
Сын: Просёлков Павел
Отец ребёнка: Просёлков Сергей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Просёлков Данил
Отец ребёнка: Просёлков Сергей
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Просёлков Сергей
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Просёлков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просёлков Сергей
Смерть
Неизвестно