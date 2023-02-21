Просёлкова Устинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлкова Устинья Федотовна

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Место рождения

Молевка, Богородицкий уезд

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Молевка, Богородицкий уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Просёлков Павел

Отец ребёнка: Просёлков Сергей

Рождение ребёнка
1776

Сын: Просёлков Данил

Отец ребёнка: Просёлков Сергей

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Просёлков Сергей

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Просёлков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просёлков Сергей

Смерть
Неизвестно
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