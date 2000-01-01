Просёлкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлкова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Просёлков Сергей

Отец ребёнка: Просёлков Евдоким

Рождение ребёнка
1738

Сын: Просёлков Мартин

Отец ребёнка: Просёлков Евдоким

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Пикалова Устинья

Отец ребёнка: Просёлков Евдоким

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Дворенкова? Василиса

Отец ребёнка: Просёлков Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просёлков Евдоким

Смерть
Неизвестно
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