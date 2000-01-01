Просёлкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Просёлков Сергей
Отец ребёнка: Просёлков Евдоким
Рождение ребёнка
1738
Сын: Просёлков Мартин
Отец ребёнка: Просёлков Евдоким
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Пикалова Устинья
Отец ребёнка: Просёлков Евдоким
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Дворенкова? Василиса
Отец ребёнка: Просёлков Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просёлков Евдоким
Смерть
Неизвестно