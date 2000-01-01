Просёлков Мартин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлков Мартин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Просёлков Евдоким

Мать: Просёлкова ?

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кузовкина Анна

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Иншекова Дарья

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Просёлков Аким

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Просёлков Тимофей

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Просёлков Зиновий

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Просёлков Иван

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Просёлкова Анастасия Яковлевна

Смерть
1801
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