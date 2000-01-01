Просёлков Мартин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Просёлков Евдоким
Мать: Просёлкова ?
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кузовкина Анна
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Иншекова Дарья
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Просёлков Аким
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Просёлков Тимофей
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Просёлков Зиновий
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Просёлков Иван
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Просёлкова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1801