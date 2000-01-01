Просёлкова (Пронина) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просёлкова (Пронина) Анастасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кузовкина Анна

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Иншекова Дарья

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1769

Сын: Просёлков Аким

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1773

Сын: Просёлков Тимофей

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1780

Сын: Просёлков Зиновий

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1782

Сын: Просёлков Иван

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Просёлков Мартин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просёлков Мартин

Смерть
Неизвестно
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