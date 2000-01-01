Просёлкова (Пронина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кузовкина Анна
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Иншекова Дарья
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1769
Сын: Просёлков Аким
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Просёлков Тимофей
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1780
Сын: Просёлков Зиновий
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1782
Сын: Просёлков Иван
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Просёлков Мартин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Просёлков Мартин
Смерть
Неизвестно