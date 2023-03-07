Яков Фёдоров
Место рождения
Дата рождения09.10.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1838
Отец: Фёдор Данилов
Мать: Зиновия Андреева
Бракосочетание
01.06.1859
Жена: Вера Филимонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
19.08.1872
Сын: Аврамий Яковлев
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
15.05.1876
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Вера Филимонова
Смерть
Неизвестно