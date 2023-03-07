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Яков Фёдоров

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.10.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1838

Отец: Фёдор Данилов

Мать: Зиновия Андреева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.06.1859

Жена: Вера Филимонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Аврамий Яковлев

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1876

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Вера Филимонова

Смерть
Неизвестно
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