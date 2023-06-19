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Андрей Яковлев

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1860

Дата смерти

09.04.1903

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

До 1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860

Отец: Яков Фёдоров

Мать: Вера Филимонова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1880

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1884

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1885

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.04.1887

Сын: Максим Андреев

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.01.1890

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Марина Андреева

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1893

Дочь: Соломония Андреева

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Сын: Иродион Андреев

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна мл

Мать ребёнка: Васса (Богданова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса (Богданова)

Смерть
09.04.1903
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки