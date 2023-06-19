Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рождения14.10.1860
Дата смерти09.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1860
Отец: Яков Фёдоров
Мать: Вера Филимонова
Рождение ребёнка
19.02.1880
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
29.01.1882
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
29.01.1884
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
01.08.1885
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
26.04.1887
Сын: Максим Андреев
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
27.01.1890
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Марина Андреева
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
28.07.1893
Дочь: Соломония Андреева
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
06.04.1895
Сын: Иродион Андреев
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна мл
Мать ребёнка: Васса (Богданова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса (Богданова)
Смерть
09.04.1903
д.Малые Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки