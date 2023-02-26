Вера Филимонова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859
Муж: Яков Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1860
Сын: Андрей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
19.08.1872
Сын: Аврамий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
15.05.1876
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Смерть
Неизвестно