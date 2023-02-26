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Вера Филимонова

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.06.1859

Муж: Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1860

Сын: Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1872

Сын: Аврамий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1876

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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