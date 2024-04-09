Радионов Константин Ильич
Место рождениясело Риддерское, Риддерская волость,Змейногорский уезд, Томская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Радионов Илья ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радионова Анна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Радионов Мирон Константинов
Мать ребёнка: Радионова Анна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Радионова) Агрипина Константинова
Мать ребёнка: Радионова Анна
Смерть
Неизвестно