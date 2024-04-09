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Радионов Константин Ильич

Место рождения

село Риддерское, Риддерская волость,Змейногорский уезд, Томская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Радионов Илья ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радионова Анна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Радионов Мирон Константинов

Мать ребёнка: Радионова Анна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Радионова) Агрипина Константинова

Мать ребёнка: Радионова Анна

Смерть
Неизвестно

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