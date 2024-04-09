Радионова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Сын: Радионов Мирон Константинов
Отец ребёнка: Радионов Константин Ильич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Радионова) Агрипина Константинова
Отец ребёнка: Радионов Константин Ильич
Смерть
Неизвестно