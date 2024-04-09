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Радионов Илья ?

Место рождения

село Риддерское, Риддерская волость,Змейногорский уезд, Томская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радионов Михаил Пименов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Радионов Константин Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Радионов Иван Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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