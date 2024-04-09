Радионов Илья ?
Место рождениясело Риддерское, Риддерская волость,Змейногорский уезд, Томская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радионов Михаил Пименов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Радионов Константин Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Радионов Иван Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно