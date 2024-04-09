Радионов Михаил Пименов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радионов Пимен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Радионова) Стефанида Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радионов Илья ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Горбунова (Радионова) Харитиния Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1842
Дочь: (Радионова) Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно