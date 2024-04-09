Радионов Михаил Пименов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радионов Михаил Пименов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радионов Пимен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Радионова) Стефанида Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радионов Илья ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Горбунова (Радионова) Харитиния Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1842

Дочь: (Радионова) Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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