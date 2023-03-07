Конышевъ Михаилъ
Место рождения
Дата рождения04.11.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834
Отец: Конышевъ Яковъ
Мать: Конышева Стефанида
Бракосочетание
19.01.1858
Жена: Конышева Анна
Рождение ребёнка
28.11.1858
Сын: Конышевъ Андрей
Мать ребёнка: Конышева Анна
Рождение ребёнка
21.03.1860
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Конышева Анна
Рождение ребёнка
04.05.1862
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Конышева Анна
Рождение ребёнка
19.06.1864
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Конышева Анна
Рождение ребёнка
22.07.1866
Сын: Конышевъ Борисъ
Мать ребёнка: Конышева Анна