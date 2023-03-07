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Конышевъ Михаилъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.11.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1834

Отец: Конышевъ Яковъ

Мать: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1858

Сын: Конышевъ Андрей

Мать ребёнка: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1860

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1862

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1864

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1866

Сын: Конышевъ Борисъ

Мать ребёнка: Конышева Анна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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