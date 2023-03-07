Конышевъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонышевъ Яковъ

Конышевъ Яковъ

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Конышевъ Осипъ

Мать: Конышева Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Конышевъ Сергей

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Конышевъ Илья

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1834

Сын: Конышевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1836

Сын: Конышевъ Парамаонъ

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1838

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1842

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1846

Сын: Конышевъ Петръ

Мать ребёнка: Конышева Стефанида

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конышева Стефанида

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close