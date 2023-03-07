Конышевъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Конышевъ Осипъ
Мать: Конышева Татьяна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Конышевъ Сергей
Мать ребёнка: Конышева Стефанида
Рождение ребёнка
1832
Сын: Конышевъ Илья
Мать ребёнка: Конышева Стефанида
Рождение ребёнка
04.11.1834
Сын: Конышевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Конышева Стефанида
Рождение ребёнка
29.11.1836
Сын: Конышевъ Парамаонъ
Мать ребёнка: Конышева Стефанида
Рождение ребёнка
16.10.1838
Рождение ребёнка
17.10.1839
Рождение ребёнка
17.10.1842
Рождение ребёнка
27.06.1846
Сын: Конышевъ Петръ
Мать ребёнка: Конышева Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конышева Стефанида