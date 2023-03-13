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Вагинъ Степанъ

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Место рождения

Гурьевка, Курмыжского уезда

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Вагинъ Иванъ

Мать: Вагина Авдотья Герасимова

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1759

Сын: Вагинъ Матвей

Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хрестинья

Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Марья Гурьянова

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