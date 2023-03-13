Вагинъ Степанъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжского уезда
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Вагинъ Иванъ
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вагинъ Матвей
Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хрестинья
Мать ребёнка: Вагина Марья Гурьянова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагина Марья Гурьянова