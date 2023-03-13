Вагина Марья Гурьянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Вагинъ Степанъ
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1759
Сын: Вагинъ Матвей
Отец ребёнка: Вагинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хрестинья
Отец ребёнка: Вагинъ Степанъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагинъ Степанъ