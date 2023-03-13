Вагинъ Иванъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжского уезда
Дата рождения1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Панфиловъ Яковъ Ивановъ
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1736
Сын: Вагинъ Степанъ
Мать ребёнка: Вагина Авдотья Герасимова
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1751
Сын: Вагинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Вагина Авдотья Герасимова
Гурьевка, Курмыжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно