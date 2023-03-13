Вагинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагинъ Иванъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжского уезда

Дата рождения

1714

Пол

Мужской

Отец

1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Панфиловъ Яковъ Ивановъ

Мать: не указана

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1736

Сын: Вагинъ Степанъ

Мать ребёнка: Вагина Авдотья Герасимова

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1751

Сын: Вагинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Вагина Авдотья Герасимова

Гурьевка, Курмыжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Авдотья Герасимова

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