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Вагинъ Ефимъ

Место рождения

Гурьевка, Курмыжского уезда

Дата рождения

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Вагинъ Иванъ

Мать: Вагина Авдотья Герасимова

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1780

Сын: Вагинъ Семенъ

Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Вагинъ Кононъ (Иванъ)

Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Вагина Оксинья Васильева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Оксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вагина Настасья Николаеваа

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