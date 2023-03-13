Вагинъ Ефимъ
Место рожденияГурьевка, Курмыжского уезда
Дата рождения1751
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Вагинъ Иванъ
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1780
Сын: Вагинъ Семенъ
Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Вагина Настасья Николаеваа
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Вагина Оксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вагина Оксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно