Панфиловъ Яковъ Ивановъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфиловъ Яковъ Ивановъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Панфиловъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1714

Сын: Вагинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1720

Сын: Панфиловъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Гурьевка, Курмыжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1763
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