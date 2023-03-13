Панфиловъ Яковъ Ивановъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Панфиловъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1714
Сын: Вагинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Гурьевка, Курмыжского уезда
Рождение ребёнка
1720
Сын: Панфиловъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Гурьевка, Курмыжского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1763