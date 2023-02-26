Фома Иванов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Иван Фёдоров
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1797
Жена: Евдокия Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1798
Сын: Даниил Фомин
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1800
Дочь: Стефанида Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1801
Рождение ребёнка
12.01.1803
Дочь: Татьяна Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1805
Дочь: Евдокия Фомина
Мать ребёнка: Евдокия Семёнова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно