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Фома Иванов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Иван Фёдоров

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1797

Жена: Евдокия Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1798

Сын: Даниил Фомин

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1800

Дочь: Стефанида Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1801
Рождение ребёнка
12.01.1803

Дочь: Татьяна Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1805

Дочь: Евдокия Фомина

Мать ребёнка: Евдокия Семёнова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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