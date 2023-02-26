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Евдокия Семёнова

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1779

Отец: Семён Никифоров

Мать: Татьяна Акимова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.05.1797

Муж: Фома Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.12.1798

Сын: Даниил Фомин

Отец ребёнка: Фома Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1800

Дочь: Стефанида Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1803

Дочь: Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1805

Дочь: Евдокия Фомина

Отец ребёнка: Фома Иванов

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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