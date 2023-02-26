Иван Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Фёдоров

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1738

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Харитон Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1773

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
1797
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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