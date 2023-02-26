Жильцова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти23.12.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефимий ст
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Рождение ребёнка
16.02.1795
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Рождение ребёнка
24.12.1798
Дочь: Евдокия (Евгения) Иванова
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1805
Отец ребёнка: Жильцов Влас Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жильцов Влас Иванов
Смерть
23.12.1807