Жильцов Влас Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Ефимий ст
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1795
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1798
Дочь: Евдокия (Евгения) Иванова
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
05.02.1805
Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова
Бракосочетание
08.05.1808
Жена: Анна Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жильцова Евдокия Иванова
Смерть
1836