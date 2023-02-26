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Жильцов Влас Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Ефимий ст

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1795

Сын: Жильцов Леонтий Власов

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1798

Дочь: Евдокия (Евгения) Иванова

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1798

Сын: Жильцов Ефимий Власов

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Жильцов Григорий Власов

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
05.02.1805

Сын: Жильцов Исидор Власов

Мать ребёнка: Жильцова Евдокия Иванова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.05.1808

Жена: Анна Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жильцова Евдокия Иванова

Смерть
1836
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
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