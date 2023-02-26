Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.
1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1795

Сын: Тихон (Власов)

Отец ребёнка: Максим Павлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1797

Сын: Захарий Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1803

Сын: Корнилий Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ермолай Максимов

Отец ребёнка: Максим Павлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.05.1808

Муж: Жильцов Влас Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Павлов

Смерть
Неизвестно
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