Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1795
Сын: Тихон (Власов)
Отец ребёнка: Максим Павлов
Рождение ребёнка
05.09.1797
Сын: Захарий Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Рождение ребёнка
13.09.1803
Сын: Корнилий Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ермолай Максимов
Отец ребёнка: Максим Павлов
Бракосочетание
08.05.1808
Муж: Жильцов Влас Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Павлов
Смерть
Неизвестно