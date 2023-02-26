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Харитон Иванов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Иван Фёдоров

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1793

Дочь: Дария Харитонова

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1793

Сын: Алексей Харитонов

Мать ребёнка: Макрида Никитина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1801
Смерть
Неизвестно
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