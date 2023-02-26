Харитон Иванов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Иван Фёдоров
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1793
Дочь: Дария Харитонова
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1793
Сын: Алексей Харитонов
Мать ребёнка: Макрида Никитина
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
С 1801
Смерть
Неизвестно