Чернакова (Широхова) Галина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Широхова) Галина Анисимовна

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Место рождения

Шенкурск Архангельская обл

Дата рождения

31.12.1928

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1928

Отец: Широхов Анисим Александрович

Мать: Широхова Вера Ивановна

Шенкурск Архангельская обл
Бракосочетание
30.04.1950

Муж: Чернаков Александр Иванович

Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
15.07.1951

Сын: Чернаков Николай Александрович

Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович

Ровдино Шенкурский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
05.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович

Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
11.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович

Ровдино Архангельская обл
Смерть
04.04.2011
Шенкурск Архангельская обл
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