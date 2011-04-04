Чернакова (Широхова) Галина Анисимовна
Место рожденияШенкурск Архангельская обл
Дата рождения31.12.1928
Дата смерти04.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1928
Шенкурск Архангельская обл
Бракосочетание
30.04.1950
Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
15.07.1951
Сын: Чернаков Николай Александрович
Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович
Ровдино Шенкурский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
05.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович
Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
11.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернаков Александр Иванович
Ровдино Архангельская обл
Смерть
04.04.2011
Шенкурск Архангельская обл