Чернаков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернаков Александр Иванович

Чернаков Александр Иванович

avatar

Место рождения

Нижняя Пуя Шенкурский район Архангельская обл

Дата рождения

24.05.1921

Дата смерти

09.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1921

Отец: Чернаков Иван Осипович

Мать: Чернакова Павла Сергеевна

Нижняя Пуя Шенкурский район Архангельская обл
Бракосочетание
30.04.1950

Жена: Чернакова Галина Анисимовна

Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
15.07.1951

Сын: Чернаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна

Ровдино Шенкурский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
05.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна

Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
11.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна

Ровдино Архангельская обл
Смерть
09.03.2006
Шенкурск Архангельская обл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close