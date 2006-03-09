Чернаков Александр Иванович
Место рожденияНижняя Пуя Шенкурский район Архангельская обл
Дата рождения24.05.1921
Дата смерти09.03.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1921
Отец: Чернаков Иван Осипович
Нижняя Пуя Шенкурский район Архангельская обл
Бракосочетание
30.04.1950
Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
15.07.1951
Сын: Чернаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна
Ровдино Шенкурский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
05.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна
Ровдино Архангельская обл
Рождение ребёнка
11.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернакова Галина Анисимовна
Ровдино Архангельская обл
Смерть
09.03.2006
Шенкурск Архангельская обл