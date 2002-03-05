Чернаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1951

Дата смерти

05.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1976

Дочь: Исаева Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Чернакова Татьяна Алфеевна

Рождение ребёнка
03.04.1982

Дочь: Стрельникова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Чернакова Татьяна Алфеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернакова Татьяна Алфеевна

Смерть
05.03.2002