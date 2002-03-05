Чернаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1951
Дата смерти05.03.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1976
Дочь: Исаева Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Чернакова Татьяна Алфеевна
Рождение ребёнка
03.04.1982
Дочь: Стрельникова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Чернакова Татьяна Алфеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2002