Чернакова (Катышева) Татьяна Алфеевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950
Бракосочетание
30.12.1975
Рождение ребёнка
06.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернаков Николай Александрович
Веймар Германия
Рождение ребёнка
03.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернаков Николай Александрович
Слуцк, Слуцкий район, Минская область