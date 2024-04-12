Чернакова (Катышева) Татьяна Алфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернакова (Катышева) Татьяна Алфеевна

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Место рождения

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.05.1950

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1950

Отец: Катышев Алфей Александрович

Мать: Катышева Фаина Александровна

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.12.1975

Муж: Чернаков Николай Александрович

Сямжа, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернаков Николай Александрович

Веймар Германия
Рождение ребёнка
03.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернаков Николай Александрович

Слуцк, Слуцкий район, Минская область
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