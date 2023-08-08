Широхова (Ерпулева) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широхова (Ерпулева) Вера Ивановна

Место рождения

дер Пянда Виноградский район Архангельская обл

Дата рождения

30.09.1899

Дата смерти

28.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899

Отец: Ерпулев Иван

Мать: не указана

дер Пянда Виноградский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
07.11.1921

Дочь: Антропова Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1925

Дочь: Глазачева Зоя Анисимовна

Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович

Рождение ребёнка
31.12.1928

Дочь: Чернакова Галина Анисимовна

Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович

Шенкурск Архангельская обл
Рождение ребёнка
07.07.1934

Дочь: Земских Альбина Анисимовна

Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широхов Анисим Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
28.06.1988
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