Широхова (Ерпулева) Вера Ивановна
Место рождениядер Пянда Виноградский район Архангельская обл
Дата рождения30.09.1899
Дата смерти28.06.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1899
Отец: Ерпулев Иван
дер Пянда Виноградский район Архангельская обл
Рождение ребёнка
07.11.1921
Дочь: Антропова Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1925
Дочь: Глазачева Зоя Анисимовна
Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович
Рождение ребёнка
31.12.1928
Дочь: Чернакова Галина Анисимовна
Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович
Шенкурск Архангельская обл
Рождение ребёнка
07.07.1934
Дочь: Земских Альбина Анисимовна
Отец ребёнка: Широхов Анисим Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1988