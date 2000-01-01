Ерохина (Царёва) Нина Семёновна
Место рожденияВышгород
Дата рождения12.06.1925
Дата смерти12.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925
Отец: Царёв Семён Миронович
Мать: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырёва Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерохин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерохин Иван
Смерть
12.03.1992
Дрезна