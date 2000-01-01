Ерохина (Царёва) Нина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохина (Царёва) Нина Семёновна

Ерохина (Царёва) Нина Семёновна

avatar

Место рождения

Вышгород

Дата рождения

12.06.1925

Дата смерти

12.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1925

Отец: Царёв Семён Миронович

Мать: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырёва Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерохин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Иван

Смерть
12.03.1992
Дрезна
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close