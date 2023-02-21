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Царёв Семён Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.05.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Царёв Мирон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1910

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917

Сын: Царёв Иван Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
1921

Сын: Царёв Павел Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
12.06.1925

Дочь: Ерохина Нина Семёновна

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Царёв Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
?.02.1931

Дочь: Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
16.05.1933

Сын: Царёв Николай Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
28.05.1935

Сын: Царёв Константин Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна

Вышгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Царёва Мавра Андрияновна

Смерть
?.05.1941
Вышгород
Причина смерти: заражение крови
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