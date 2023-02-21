Царёв Семён Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти?.05.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Царёв Мирон
Рождение ребёнка
21.12.1910
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917
Сын: Царёв Иван Семёнович
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
12.06.1925
Дочь: Ерохина Нина Семёновна
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
18.03.1927
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
?.02.1931
Дочь: Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
16.05.1933
Вышгород
Рождение ребёнка
28.05.1935
Сын: Царёв Константин Семёнович
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царёва Мавра Андрияновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Вышгород
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Царёва Мавра Андрияновна
Смерть
?.05.1941
Вышгород
Причина смерти: заражение крови