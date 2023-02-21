Царёва (Маркина) Мавра Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Царёва (Маркина) Мавра Андрияновна

Место рождения

Вышгород

Дата рождения

04.05.1892

Дата смерти

11.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1892

Отец: Маркин Андриан

Мать: не указана

Вышгород
Рождение ребёнка
21.12.1910

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917

Сын: Царёв Иван Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
1921

Сын: Царёв Павел Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
12.06.1925

Дочь: Ерохина Нина Семёновна

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
18.03.1927

Сын: Царёв Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
?.02.1931

Дочь: Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
16.05.1933

Сын: Царёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
28.05.1935

Сын: Царёв Константин Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царёв Семён Миронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царёв Николай Семёнович

Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович

Вышгород
Смерть
11.01.1980
Дрезна
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