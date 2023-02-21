Царёва (Маркина) Мавра Андрияновна
Место рожденияВышгород
Дата рождения04.05.1892
Дата смерти11.01.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1892
Отец: Маркин Андриан
Вышгород
Рождение ребёнка
21.12.1910
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1917
Сын: Царёв Иван Семёнович
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
12.06.1925
Дочь: Ерохина Нина Семёновна
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
18.03.1927
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
?.02.1931
Дочь: Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
16.05.1933
Вышгород
Рождение ребёнка
28.05.1935
Сын: Царёв Константин Семёнович
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Вышгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царёв Семён Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1980
Дрезна