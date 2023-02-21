Богатырёва (Ерохина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Ерохина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерохин Иван

Мать: Ерохина Нина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Константин

Смерть
Неизвестно
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