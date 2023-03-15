Наместников Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместников Иван

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Место рождения

Тамбовская область, Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Наместников Иван

Мать: Наместникова Вера

Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1933

Сын: Наместников Борис Иванович

Мать ребёнка: Наместникова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наместникова Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наместникова Татьяна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наместникова Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне
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