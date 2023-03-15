Наместников Иван
Место рожденияТамбовская область, Россия
Дата рождения1901
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Наместников Иван
Мать: Наместникова Вера
Тамбовская область, Россия
Рождение ребёнка
04.07.1933
Сын: Наместников Борис Иванович
Мать ребёнка: Наместникова Татьяна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наместникова Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наместникова Татьяна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наместникова Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
?.10.1941
Причина смерти: На войне