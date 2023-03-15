Наместников Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместников Анатолий Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наместников Иван Иванович

Мать: Наместникова Татьяна Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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