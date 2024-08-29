Наместникова (Буцкая) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместникова (Буцкая) Екатерина Ивановна

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Буцкий Иван

Мать: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наместникова Федора Ивановна

Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.10.1912

Муж: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 7667. Поручители на свадьбе: по жениху Михаил Евдокимович Наместников, Косма Ефимович Буцкий; по невесте Сергей Павлович Буцкий, Петр Иванович Потапов. Все из ... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Наместников Иван Иванович

Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Федор Евдокимович Наместников, Мария Павловна Сухарева (жена Дмитрия Михайловича Сухарева) Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7768
Рождение ребёнка
1920

Сын: Наместников Николай Иванович

Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Наместников Виктор Иванович

Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Наместников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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