Наместникова (Буцкая) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Буцкий Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наместникова Федора Ивановна
Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович
Бракосочетание
18.10.1912
Источник: ГАТО, Фонд 1049, опись 3, дело 7667. Поручители на свадьбе: по жениху Михаил Евдокимович Наместников, Косма Ефимович Буцкий; по невесте Сергей Павлович Буцкий, Петр Иванович Потапов. Все из ... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Наместников Иван Иванович
Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович
Восприемники: Федор Евдокимович Наместников, Мария Павловна Сухарева (жена Дмитрия Михайловича Сухарева) Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7768
Рождение ребёнка
1920
Сын: Наместников Николай Иванович
Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Наместников Виктор Иванович
Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Наместников Евгений Иванович
Отец ребёнка: Наместников Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно