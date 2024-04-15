Демяненко Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Григорий Васильевич

Демяненко Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Демьяненко Василий Васильевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
25.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ефросиния Платоновна Сисенко
Рождение ребёнка
12.09.1869 ст.

Дочь: Гончаренко Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G93?i=209&cc=3511744
Восприемник
28.11.1870 ст.
Варвара Платоновна Сисенко
Восприемник
03.02.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Ивановна (Котенко) Куриленко
Рождение ребёнка
10.11.1873 ст.

Сын: Демяненко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XG-2?i=585&cc=3511744
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Демяненко Наталия Григорьевна

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Восприемник
04.02.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Семен Платонович Гончаренко
Рождение ребёнка
15.06.1880 ст.

Сын: Демяненко Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.10.1882 ст.

Сын: Демяненко Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.10.1884 ст.

Дочь: Демяненко Неонила Григорьевна

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
18.02.1887 ст.

Сын: Демяненко Архип Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
05.01.1890 ст.

Сын: Демяненко Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Сын: Демяненко Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close