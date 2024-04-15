Демяненко Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Демьяненко Василий Васильевич
Дочь: Гончаренко Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Дочь: Демяненко Наталия Григорьевна
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Дочь: Демяненко Неонила Григорьевна
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Архип Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Емельян Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна
Сын: Демяненко Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна