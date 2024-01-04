Демяненко Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1880 ст.
Дата смерти23.11.1882 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880 ст.
Крещение
15.06.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Павел Максимович Семех, Мелания Яковлевна Бурденко
Смерть
23.11.1882 ст.
Причина смерти: от дифтерита
Похороны
24.11.1882 ст.
на отведенном кладбище