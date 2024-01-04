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Демяненко Тихон Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.06.1880 ст.

Дата смерти

23.11.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1880 ст.

Отец: Демяненко Григорий Васильевич

Мать: Демяненко Агриппина Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
15.06.1880 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Павел Максимович Семех, Мелания Яковлевна Бурденко
Смерть
23.11.1882 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от дифтерита
Похороны
24.11.1882 ст.
на отведенном кладбище
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