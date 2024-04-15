Демяненко Архип Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Архип Григорьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

18.02.1887 ст.

Дата смерти

06.11.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1887 ст.

Отец: Демяненко Григорий Васильевич

Мать: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
Крещение
19.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDBM?i=138&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.11.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори
Похороны
07.11.1888 ст.
на отведенном кладбище
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