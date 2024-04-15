Демяненко Архип Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.02.1887 ст.
Дата смерти06.11.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1887 ст.
Крещение
19.02.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDBM?i=138&cc=3511744&cat=1008700 | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
06.11.1888 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
07.11.1888 ст.
на отведенном кладбище