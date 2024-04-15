Гончаренко (Демяненко) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Демяненко) Вера Григорьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

12.09.1869 ст.

Дата смерти

28.08.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1869 ст.

Отец: Демяненко Григорий Васильевич

Мать: Демяненко Агриппина Ивановна Или Кирилловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G93?i=209&cc=3511744
Крещение
13.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
17.08.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Степановна Рудоменко
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Муж: Гончаренко Харитон Никитич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Сын: Гончаренко Демид Харитонович

Отец ребёнка: Гончаренко Харитон Никитич

Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Похороны
30.08.1901
На кладбище д. Кровной
Смерть
28.08.1901 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: чахотка
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