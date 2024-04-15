Гончаренко (Демяненко) Вера Григорьевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1869 ст.
Дата смерти28.08.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1869 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G93?i=209&cc=3511744
Крещение
13.09.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
17.08.1888 ст.
Васса Степановна Рудоменко
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Сын: Гончаренко Демид Харитонович
Отец ребёнка: Гончаренко Харитон Никитич
Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Место жительства
Неизвестно
Похороны
30.08.1901
На кладбище д. Кровной
Смерть
28.08.1901 ст.
Причина смерти: чахотка