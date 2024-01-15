Гончаренко Харитон Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиДо 1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.
Сын: Гончаренко Демид Харитонович
Мать ребёнка: Гончаренко Вера Григорьевна
Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Смерть
До 1901