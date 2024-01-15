Гончаренко Харитон Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Харитон Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

До 1901

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Жена: Гончаренко Вера Григорьевна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
05.08.1894 ст.

Сын: Гончаренко Демид Харитонович

Мать ребёнка: Гончаренко Вера Григорьевна

Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Лекарский хутор
Смерть
До 1901
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