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Смоляков Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Ирина Арсентьевна

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 23
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Смоляков Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Смолякова Ирина Арсентьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_17.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_М_ запись - 23 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Смоляков Николай Иосифов и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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