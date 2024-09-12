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Смоляков Георгий Николаевич

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901

Отец: Смоляков Николай Иосифович

Мать: Смолякова Ирина Арсентьевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_17.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_М_ запись - 23 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Смоляков Николай Иосифов и законная жена Ирин... Показать все
Крещение
18.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_17.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_М_ запись - 23 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Смоляков Николай Иосифов и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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