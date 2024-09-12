Смолякова Ирина Арсентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 8 поз. - 23
Рождение ребёнка
17.02.1901
Сын: Смоляков Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Смоляков Николай Иосифович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 8_17.02.1901_крещение-18.02.1901 пол_М_ запись - 23 род. Георгий в село Брусенцево у крестьянин Смоляков Николай Иосифов и законная жена Ирин... Показать все
Смерть
Неизвестно