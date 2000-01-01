Шихова (?) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Антон Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Егор Осипович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1764

Сын: Шихов Захар Георгиевич

Отец ребёнка: Шихов Егор Осипович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Егор Осипович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1784
д. Репные (Репинская)
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