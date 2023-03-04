Шихов Захар Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1806
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Шихов Егор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Мария Антонова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Шихова) Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Шихова) Анисия Захаровна
Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова
Смерть
1806