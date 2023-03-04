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Шихов Захар Георгиевич

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1764

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Шихов Егор Осипович

Мать: Шихова Татьяна Михайловна

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мария Антонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Шихова) Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Шихова) Анисия Захаровна

Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Сын: Шихов Маркел Захарович

Мать ребёнка: Шихова Мария Антонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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