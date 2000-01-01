Шихов Антон Георгиевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1758
Дата смерти1788
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Шихов Егор Осипович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
09.11.1783 ст.
Жена: Шихова Пелагея Андреевна
1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених из поч. Новорасчистного невеста села Талицкого жителя Андрея Юдинцева дочь оба первым браком
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1788
д. Репные (Репинская)