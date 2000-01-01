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Шихов Антон Георгиевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1758

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Шихов Егор Осипович

Мать: Шихова Татьяна Михайловна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
09.11.1783 ст.

Жена: Шихова Пелагея Андреевна

1783г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 жених из поч. Новорасчистного невеста села Талицкого жителя Андрея Юдинцева дочь оба первым браком
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шихов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1788
д. Репные (Репинская)
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